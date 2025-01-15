Інавгурація Дональда Трампа: коли відбудеться церемонія, і якою вона буде

За лічені дні у США зміниться хазяїн Білого дому. Дональд Трамп вдруге стане президентом.

Зазначимо, що вибори президента США відбулися у листопаді 2024 року. На них Трамп обійшов Камалу Гарріс. Втім, потрібні були місяці, аби республіканець офіційно зміг стати очільником країни, передає 24 Канал.

Дивіться також Команди вже працюють над деталями зустрічі, – Зеленський розповів, чого очікує від Трампа

Коли відбудеться інавгурація Трампа

Відповідно до американського законодавства, День інавгурації відбувається кожні чотири роки 20 січня (або 21 січня, якщо 20 січня припадає на неділю). Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

Церемонія відбудеться перед будівлею Капітолію США у Вашингтоні і розпочнеться близько 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за Києвом).

За традицією спочатку буде хода до Капітолію, за якою слідуватиме присяга віцепрезидента Джей Ді Венса, присяга президента Трампа та йогг інавгураційна промова. Опісля відбудеться почесний від'їзд Джо Байдена і церемонія вступу Трампа на посаду.

Вступну молитву виголосить архієпископ Нью-Йорка, кардинал Тімоті Долан.

Раніше виконати національний гімн перед інавгурацією пропонувалося виконати таким знаменитостям, як, наприклад, Леді Гага. Як пише The Washington Post, цього разу в урочистостях візьме участь низка зірок.

Так, американська катрі-співачка виконає трек America the Beautiful у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США. Серед запрошених зірок є гурт Village People, який виконає свій хіт YMCA. Саме під цю пісню Дональд Трамп неодноразово танцював під час виборчої кампанії.

Під час присяги співатиме кантрі-музикант Лі Грінвуд. А наприкінці програми, коли запустять феєрверки, оперний співак Крістофер Маккіо виконає державний гімн Америки та композицію O America.

До слова, під час церемонії мали бути приспущені національні прапори у зв'язку із трауром за експрезидентом Джиммі Картером. Трамп вже висловив обурення через цю обставину. Очікується, що прапори таки будуть підняті.

Хто буде присутній на церемонії

Відомо, що на інавгурації Трампа будуть присутні президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден.

До слова, у 2021 році, коли Байден переміг у Трампа, останній не прийшов на церемонію. Він став першим президентом за понад 150 років, який пропустив присягу наступника.

Очікується, що до заходу долучаться президент Аргентини Хав'єр Мілей і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Також будуть присутніми члени Конгресу, судді Верховного суду, високопоставлені військові, колишні президенти і віце-президенти, а також володарі Медалі Пошани.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський заявив, що хотів би бути присутнім на інавгурації Трампа, але якщо його запросять.