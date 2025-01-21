Трамп прибув на президентський парад у Capital One Arena: там пройде публічне підписання наказів

20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно став 47 президентом США. Політик вже прибув на святковий парад з нагоди інавгурації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний акаунт Дональда Трампа в соцмережі Х.

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Що відомо про президентський парад і участь у ньому Трампа

Так, святковий парад з нагоди інавгурації цьогоріч проходить у приміщенні Capital One Arena у Вашингтоні, округ Колумбія, у китайському кварталі. Першопочатково він мав відбутися на Пенсільванській авеню, проте локацію змінили через холодну погоду.

Вийшовши на арену, президент пройшов крізь натовп, попутно вітаючи людей. Він зупинився, щоб поговорити з деякими прихильниками, навіть потиснув руку одному чоловікові. Сім'я Трампа, включно з усіма його дітьми, вже сиділа на сцені, позаду якої встановлено подіум і письмовий стіл. Очікується, що після виступу Трамп публічно підпише купу виконавчих наказів.

Як проходить президентський парад: дивіться відео

Окрім цього, під час параду запланований виступ оркестрів, зокрема, польовий оркестр армії США з Форт-Джордж Г. Мід, а також представники першої служби реагування з Пенсильванії, і кілька організацій із двох штатів, у яких проживає Трамп. Участь візьмуть й представники Військової академії Нью-Йорка.

Очікується, що після параду президент вперше після присяги відвідає Білий дім. Пізніше ввечері він відправиться на три інавгураційні бали.