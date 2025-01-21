Трамп виступив на Балу головнокомандувачів і розрізав торт шаблею

Після інавгурації Трампа у нього були заплановані три традиційні бали: Бал головнокомандувачів, Бал свободи та Бал благодійників. Два із них президентське подружжя уже відвідало.

Зокрема, на Балу головнокомандувачів Трамп розрізав торт шаблею та станцював із дружиною Меланією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Трамп відвідадав бали після своєї інавгурації

На Балу головнокомандувачів американський президент мав коротку промову. Під час неї він звернувся до солдатів, дислокованих у Південній Кореї, зі словами "Гей, як справи Кім Чен Ин?", що викликало сміх в аудиторії.

Опісля подружжя Трампів станцювало під бойовий гімн Республіки разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та другою леді Ушею Венс.

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Після цього новий президент США шаблею нарізав пиріг на військову тематику.

Потім розпочалися музичні виступи, в тому числі гурту кантрі-музики Rascal Flatts і кантрі-співака Паркера Макколлума.

Захід пройшов у конференц-центрі Уолтера Вашингтона, який призначений для військовослужбовців.

Другий бал інавгураційного вечора Трампа – Бал свободи проходив у тому ж конференц-центрі. Туди були запрошені прихильники нового президента.

Третій захід, Бал благодійників, запланований останнім. Там буде багато гостей, які є головними донорами президента.