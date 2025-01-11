Трамп готується видати понад 100 указів із першого дня президентства, – AP

Обраний президент США Дональд Трамп має намір із першого дня свого президентства підписати понад сотню указів. Вони будуть спрямовані на розв'язання питань безпеки кордонів, депортацій та інших ключових політичних пріоритетів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Очікується, що значна частина ініціатив почне діяти уже в день інавгурації, 20 січня.

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Що Трамп планує зробити у свій перший день президентства

Під час закритої зустрічі з республіканськими сенаторами на Капітолійському пагорбі Дональд Трамп презентував свої плани.

Його головний радник Стівен Міллер розповів сенаторам про плани посилення контролю над кордонами та імміграційною політикою, які зовсім скоро мають запровадити.

Їх буде дуже багато,

– заявив сенатор Джон Хувен.

Як повідомляє Axios, команда Трампа підготувала пакет указів, що охоплює широкий спектр питань: від посилення кордону з Мексикою до розвитку енергетичного сектору, змін у правилах працевлаштування, гендерної політики в школах і обов’язкових вакцинацій.

Експерти зазначають, що такі ініціативи можуть стати безпрецедентним викликом для сучасної політичної системи США, адже Трамп планує використовувати виконавчу владу у нових та неперевірених форматах, уникаючи погодження з Конгресом.

Очікується, що адміністрація Трампа скасує значну частину указів попереднього президента Джо Байдена, одночасно запровадивши власні ініціативи.