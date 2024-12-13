Сі відповів на запрошення Трампа: чи приїде лідер Китаю на інавгурацію

Дональд Трамп особисто запросив главу КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня. Китайська сторона уже дала відповідь.

Церемонію відвідає делегація високопоставлених китайських чиновників, але сам китайський лідер відмовився. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Як Сі Цзіньпін поступився місцем делегації

Очікується, що інавгурацію в січні відвідають посол Китаю в США та його дружина, що є звичайною практикою. Також до них можуть приєднатися інші чиновники з Пекіна.

Організатори інавгурації вже призначили персонал для забезпечення дипломатичного протоколу.

Запрошення Сі, яке було передане поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька як Пекін, так і союзників США. Китайські посадовці, що звикли до суворого протоколу і добре розуміють динаміку співвідношення сил в американсько-китайських відносинах, були здивовані намірами Трампа.

Водночас, як повідомляє CNN, Сі надіслав привітання Трампу через кілька днів після виборів, після чого вони поговорили телефоном. За словами Трампа, такі розмови стали регулярними.

Планка для поїздок Голови Сі до США залишається високою, здебільшого зарезервованою для багатосторонніх самітів та офіційних державних візитів, де він може розраховувати на проведення значної кількості часу з іншими світовими лідерами,

– пише CNN.

CBS News додає, що китайські лідери не були присутніми на американській інавгурації, посилаючись до записів, датованих 1874 роком.

Раніше 24 Канал повідомляв про першу розмову Трампа і Сі після виборів. Зазначалося, що поведінка та заяви Трампа дають зрозуміти – "між Пекіном і табором Трампа відновилися контакти на найвищому рівні".