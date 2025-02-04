Трамп запрошував Зеленського на інавгурацію: чому президент України не поїхав

Володимир Зеленський прокоментував інавгурацію Дональда Трампа, яка відбулась наприкінці січня. Він пояснив, що його також запрошували.

Володимир Зеленський розповів, що отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю українського президента Пірсу Моргану.

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Потрібен час

Український лідер зазначив, що йому було не дуже доречно приїжджати. Крім цього, він також висловив думку, що їм з Трампом потрібен час, щоб поговорити про те, як закінчити війну.

Водночас Зеленський пояснив, чому вважає, що його візит на інавгурацію був би недоречним.

Він би не мав часу для особистої зустрічі,

– зазначив президент.

Дональд Трамп відомий своїми заявами про швидке закінчення війни в Україні. Спочатку він заявляв про те, що йому знадобиться 24 години, а згодом почав говорити про декілька місяців.

Зараз триває робота над тим, щоб команди українського та американського президентів могли зустрітись.