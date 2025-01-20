З 1400 осіб церемонію побачать 600: які зміни будуть в інавгурації Трампа через морозну погоду

У Вашингтоні, де Дональд Трамп має скласти присягу, 20 січня прогнозується температура нижче нуля. Всю процесію було вирішено перенести з вулиці до ротонди Капітолія, тобто всередину приміщення.

Через це майже кожен, хто відвідає Вашингтон, не зможе побачити церемонію особисто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал AP.

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Де Трамп складе присягу тепер

За даними журналістів, ротонда Капітолія готується як альтернатива для кожної інавгурації на випадок негоди. Востаннє присяга президента США проходила в приміщенні в 1985 році, коли Рональд Рейган ішов на свій другий термін. Прогноз на понеділок передбачає найнижчу температуру в день інавгурації з того дня.

Президент Джо Байден, члени Конгресу та інші високопоставлені особи та знатні гості зможуть спостерігати за церемонією з Капітолія. Зокрема, робітники вже встановлювали невеликий майданчик у ротонді.

Поліція Капітолія США заявила, що територія поблизу будівлі буде перекрита "через надзвичайно холодну погоду". Тому навіть якщо люди захочуть зібратися там, коли Трамп складе присягу всередині, їм не дозволять цього зробити.

Національна метеорологічна служба прогнозує, що температура 20 січня становитиме близько -6 градусів за Цельсієм, коли Трамп стане президентом. Ця позначка є найхолоднішою з моменту другої інавгурації Рейгана, коли температура впала до -14 градусів за Цельсієм.

У 2009 році під час присяги Барака Обами було -2 градуси за Цельсієм. Джо Байден склав присягу чотири роки тому за +5,5 градусів за Цельсієм.

Скільки людей зможе вміститися в ротонді Капітолія

У своїй публікації в соціальних мережах про зміну погоди Трамп сказав, що "різні високопоставлені особи та гості" будуть прийняті в ротонду Капітолія на церемонію. Водночас яка саме кількість людей це буде – поки невідомо.

За даними Об’єднаного комітету Конгресу з інавгураційних церемоній, ротонда може вмістити лише близько 600 осіб. Раніше повідомлялося, що на церемонію мали запросити 1 400 осіб.

Водночас Дональд Трамп писав у соцмережах, що спортивно-розважальний комплекс Capital One Arena, де проходив мітинг обраного президента США в неділю, буде знову відкрита в понеділок для живого перегляду інавгурації.

Поки немає інформації про те, як зареєструватися на місце на арені в понеділок. Capital One Arena може вмістити 20 тисяч людей.

Трамп також заявив, що Capital One Arena "прийме президентський парад". Трамп сказав, що "приєднається до натовпу" в спортивно-розважальному комплексі після складення присяги.

Окрім того, обраний президент-республіканець заявив, що інші інавгураційні заходи, включно з недільним мітингом та його участь у трьох інавгураційних балах у понеділок увечері, відбудуться за розкладом.