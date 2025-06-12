Авіакатастрофа в Індії: поліція вилучила "чорну скриньку" літака
- Вдалося вилучити бортовий самописець з літака, що розбився в Індії.
- Слідчі почнуть аналізувати інформацію з "чорної скриньки".
В Індії в четвер, 12 червня, сталася жахлива авіакатастрофа, внаслідок якої загинуло багато людей. Правоохоронці повідомили, що знайшли чорну скриньку на місці трагедії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Sky News.
Дивіться також Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію
Вилучили бортовий самописець на місці катастрофи в Індії
Так, на місці авіакатастрофи вилучили "чорну скриньку".
Слідчі будуть проводити аналіз інформації з чорної скриньки, яка часто містить ключові дані, що може допомогти з'ясувати причини авіакатастрофи.
Нагадаємо, що авіакатастрофа, яка сталася в Індії, забрала життя 241 людини. Авіакомпанія підтвердила, що лише одна людина на борту вижила. В Air India уточнили, що загинули 229 пасажирів і 12 членів екіпажу. Єдина людина, яка вижила, зараз перебуває в лікарні.
Що таке "чорна скринька"
Чорна скринька – пристрій, що використовується в авіації та зберігає дані про політ, зокрема те, що пілоти говорили один одному у кабіні пілотів, а також показники, такі як висота, швидкість тощо.
Існує два типи пристроїв запису польотів: бортовий самописець зберігає недавню історію польоту, а голосовий самописець у кабіні пілотів зберігає недавню історію звуків у кабіні пілотів, включаючи розмови пілотів.
Зазвичай "чорні скриньки" зберігаються в хвостовій частині літака, яка, як вважається, є частиною, яка зазвичай найменше ушкоджується під час аварії.