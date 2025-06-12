Авіакатастрофа в Індії: стало відомо, куди летів літак, який розбився

В Індії в четвер, 12 червня, сталася моторошна авіакатастрофа неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Так, розбився літак AI171 авіакомпанії Air India.

Стало відомо, куди летів цей літак. Про це пише 24 Канал з посиланням на telegraph india.

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Куди летів літак, який розбився в Індії

Авіакомпанія Air India повідомляє, що рейс AI171 прямував з Ахмедабаду до лондонського аеропорту Гатвік.

Рейс AI171, що виконував рейс Ахмедабад-Лондон Гатвік, потрапив в авіакатастрофу сьогодні, 12 червня 2025 року,

– йдеться у заяві Air India.

Наразі там з'ясовують усі деталі.

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Нагадаємо, що інформація про те, що в Індії сталася авікатастрофа стало відомо ближче обіду. На борту літака перебувало понад 240 осіб.

До слова, в українському МЗС прокоментували ситуацію. Зокрема, там заявили, що з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India.