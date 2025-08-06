Індія заявила, що не буде відмовлятися від російських енергоресурсів і вважає Росію своїм перевіреним часом партнером. Ця країна, купуючи надалі російську нафту, продовжить фінансувати війну Росії проти України.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", громадський діяч Валерій Клочок, додавши, що Індія робить це вже дуже тривалий період, однак вона не єдина, хто торгує з Росією – те саме вчиняють Китай і Європа. Товарообіг між ЄС і Росією за підсумками 2024 року склав понад 65 мільярдів євро.

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Європа мовчить, а Трамп у пастці

У позиції США та Європи є певна неузгодженість. Заяв від європейців, які б сказали твердо, що Індія має припинити торгівлю з Росією – немає. Оскільки, як вважає Клочок, ЄС має свій інтерес. А от Трамп, з його слів, опинився у пастці власних обіцянок.

"Він їх голосно озвучує, але практичні кроки не робить. Він думав, що одними погрозами й атомними човнами, незрозуміло куди направленими, змусить Путіна тремтіти. Путіну на всю цю ситуацію байдуже, як і Китаю та Індії", – озвучив Клочок.

Сьогодні Україна допомагає американському лідеру тиснути на Індію. Є заява від Офісу Президента, що в російських "Шахедах" виявлено індійські компоненти. Однак, як підкреслив Клочок, окрім України й США на цю країну наразі ніхто більше не здійснює тиск.

Європейці мовчать. Ми повинні працювати з ними, вони мають змінити свою позицію і чітко усвідомити, що на четвертому році широкомасштабного вторгнення закуповувати шаленими об’ємами російський природний газ через "Турецький потік" – це злочин проти України,

– наголосив Клочок.

Нагадаємо, що у відповідь на дії Індії, яка продовжує купувати російську нафту, американський президент Трамп вдарив по ній новими тарифами, запровадивши мита у розмірі 25%.