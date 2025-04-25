В обох є "ядерка": чим загрожує протистояння Індії та Пакистану

Днями сталася нова "хвиля" напруження між Індією та Пакистаном. Все почалося з теракту в індійському регіоні Кашмір. В Індії вважають, що за цим стоїть Пакистан. Але тут може бути "захована" й третя сторона.

На цю тему в ефірі 24 Каналу говорили з полковником запасу ЗСУ, льотчиком-інструктором, військовим експертом Романом Світаном. На його думку, потенційну війну між Індією та Пакистаном "роздмухує" третя сторона.

До теми Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Хто зацікавлений у конфлікті

Як вважає Світан, за цим всім може стояти Китай. Тамтешня армія свого часу зазнала багатьох поразок, серед яких була й невдача проти комуністичного В'єтнаму. Зараз китайці застосовують інші методи. Зокрема й використовують своїх "проксі".

Запустили свою Росію на Україну та Європу. Активізували Північну Корею проти Південної Кореї та Японії. Також Китай упродовж кількох десятків років перебуває у серйозному протистоянні з Індією. У них були збройні сутички,

– сказав Світан.

За словами Світана, навряд чи між країнами станеться ядерна війна. Але це може перетворитися у ще одне місце бойових дій. У такий спосіб Китай хоче нейтралізувати давнього супротивника.

Нагадаємо, 22 квітня озброєні бойовики розстріляли туристів в індійському регіоні Кашмір. Були повідомлення про понад 25 загиблих. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичного угруповання. Там відхрещуються від цього.

Після цього Індія закрила прикордонний пункт пропуску у Кашмірі; обмежила видачу віз для громадян Пакистану, анулювала видані дозволи та дала їм 48 годин, аби виїхати з Індії.

Окрім цього, Індія вийшла з Договору про води Інду. Ця угода регламентувала спільне використання води з річки Інд та її приток. Вона є головним джерелом прісної води для Пакистану. Там вже відповіли, що будь-які спроби зупинити чи відвести потік води Пакистан сприйматиме як акт війни. І на це буде відповідь.