Сходження льодовика в Індії: кількість жертв продовжує зростати

В Індії 7 лютого величезний льодовик зійшов з гори та впав у річку. Це спричинило повінь, внаслідок якої щонайменше 11 людей загинули, ще 150 зникли безвісти.

Вода змила щонайменше одне місто, повністю зруйновані гідротехнічні споруди та три мости, які розташовувалися за течією річки.

Читайте також В Індії загорілася лікарня: у жахливій пожежі загинули 10 немовлят

Людей могло заблокувати в гірському тунелі

Станом на вечір 7 лютого з гірського тунелю вдалося врятувати 16 осіб. Місцева влада припускає, що близько 40 людей наразі можуть бути заблоковані у тунелі, зараз його розчищають.

До рятувальних робіт підключені сотні людей, зокрема підрозділи поліції, армії та військові вертольоти.

Жителів розташованих поблизу сіл вже евакуювали, але це не допомогло повністю уникнути жертв. Рівень води у річці продовжує зростати.

Сходження льодовика в Індії: що відомо

Трагедія сталася 7 лютого у штаті Уттаракханд.

Сходження льодовика спровокувало повінь на річці Дхаулі Ганга.

Місцева інфраструктура частково зруйнована.

До рятувальної операції залучили понад 600 військових та вертольоти.\

Більшість постраждалих – працівники греблі "Ріші Ганга".

В Індії зійшов льодовик: дивіться відео