Залишився без ноги: в Індії чоловік 15 хвилин боровся з гігантським крокодилом

В Індії гігантський крокодил напав на чоловіка, коли той перетинав канал Шарда. Місцевому сторожу вдалось вижити у 15-хвилинній сутичці з плазуном, проте він втратив ногу та практично стік кров'ю.

Жахливий інцидент стався 19 липня поблизу села Белха в районі Лахімпур-Хері. Врятували потерпілого місцеві жителі. Відбити чоловіка в крокодила вдалось цілій групі селян. Люди кидали в тварину палицями та камінням.

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Постраждалий – у дуже важкому стані

Видовище було жахливе. Цей 3-метровий монстр тримав у щелепах ногу і намагався затягнути чоловіка у воду,

– сказав Харкеш, мешканець села Белха.

Постраждалого, якому плазун відгриз ногу, екстрено доправили до найближчої лікарні, а вже звідти у центральний госпіталь в Лакхнау. Медики розповіли, що стан їхнього пацієнта дуже важкий, адже він втратив багато крові.

У цьому району крокодили вбили вже 4 осіб

Індійські ЗМІ повідомляють, що лише за останні 2 місяці в цьому районі крокодили вбили чотирьох людей. Наприкінці червня жертвою став фермер, який випасав худобу. А у травні плазуни вкоротили віку ще трьом чоловікам у сусідньому районі Пілібхіт.

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