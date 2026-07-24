Про це повідомило видання Mirror.

Що відомо про раптовий напад леопарда?

Інцидент стався в місті Тодарайсінг на півночі країни.

Спершу леопард напав на волонтера лісової служби Ракеша Малі, який прибув перевірити повідомлення місцевих жителів про хижака, що ховався в кущах.

Другим постраждалим став 40-річний працівник Фатех Лал Колі, який сидів біля входу до магазину. Третім був 25-річний Санджай Гурджар – саме він потрапив на записи камер відеоспостереження. На записі видно, як чоловік намагається відбитися від хижака, тоді як його колеги кричать від жаху.

Леопард напав на людей: дивіться відео

Санджай Гурджар дістав травми носа, плеча та рук.

Після цього працівники магазину опустили ролети й фактично заблокували хижака всередині. Тим часом леопард хаотично бігав приміщенням і скидав пляшки з полиць, поки на місце прибували правоохоронці.

Волонтеру надали першу допомогу на місці, а двох працівників магазину доправили до медичного закладу.

Місцева влада також підтвердила, що до того, як тварину вдалося приспати й упіймати, вона поранила трьох людей. Операція з вилову леопарда тривала майже п'ять годин.

Наразі влада з'ясовує, як леопард опинився в міській місцевості. Водночас зазначається, що ліси навколо Тодарайсінга є природним середовищем існування великої популяції цих хижаків.

Леопарди зазвичай уникають зустрічей із людьми, однак можуть поводитися агресивно, якщо відчувають загрозу або опиняються в пастці. Дорослі самці цього виду важать до 90 кілограмів, здатні розганятися до 58 кілометрів на годину, стрибати приблизно на три метри у висоту та майже на шість метрів уперед.