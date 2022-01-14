В Індії потяг зійшов з рейок: є жертви й постраждалі

У штаті Західна Бенгалія, що в Індії, з рейок зійшов пасажирський потяг. Внаслідок катастрофи загинули щойнаменше 9 осіб, близько 50 людей отримали травми.

З рейок зійшли одразу 12 вагонів потяга. Всю ніч рятувальники витягали пасажирів з металевої пастки, під час цього вони знайшли і тіла загиблих.

Раніше На півночі Ізраїлю розбився військовий вертоліт, є загиблі

Три вагони перекинулись

Три вагони потяга перекинулись повністю. У міністерстві залізниці Індії проінформували про щонайменше 45 постраждалих осіб. Усіх доправили до лікарні.

У відомстві кажуть, що рятувальні роботи вже були завершені. Колію розчистили і готові відновити залізничне сполучення в регіоні.

Причина аварії – наразі невідома

Офіційно причину аварії поки не повідомили, наразі проводять розслідування. В уряді пообіцяли фінансову компенсацію всім сім'ям загиблих і постраждалих.

Дивіться відео з місця аварії потяга в Індії:

Що відомо про аварії на залізниці в Індії: