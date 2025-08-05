У російських безпілотниках знайшли індійські компоненти. Ними ворог атакує як військових на фронті, так і цивільних.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

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Що відомо про участь Індії у виробництві "Шахедів"?

Індійські компоненти, зокрема, виявили у "Шахедах" та їхніх російських аналогах – "Геранях".

На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних,

– написав Єрмак.

Він наголосив на важливості позбавлення Росії можливостей отримувати компоненти з інших країн, аби нарешті зупинити вбивства українців.

"Також купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру", – наголосив керівник ОП.

Він також посилається на статтю у виданні Hindustan Times. У цьому матеріалі йдеться про те, що Україна офіційно перед урядом Індії та ЄС заявила про виявлені електронні компоненти.

Участь у виробництві іранських "Шахедів" брали компанії Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor. Видання зазначає, що їхні компоненти виявляли ще у 2024 році. З цього приводу Україна та Індія вели офіційне дипломатичне листування.

Також про виявлені компоненти говорили з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном під час його візиту до Нью-Делі у середині липня 2025 року.

До слова, О'Салліван їздив до Індії, аби проінформувати про останній пакет європейських санкцій ЄС, які, зокрема, стосувалися нафтової галузі.