Тихенько готуються до війни: що відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні

Ризики війни у Індо-Тихооокеанському регіоні зростають. Усі готуються до можливих бойових дій у майбутньому.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що можливе протистояння в цьому регіоні варто розглядати крізь призму Сполучені Штати – Китай.

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Напруга зростає

Як наголосив Вігірінський, ризики війни в Індо-Тихоокеанському регіоні зростають. Поява військ КНДР в Україні лише частково на це впливає. Загалом ситуація стає напруженішою через все більшу кількість суб'єктів, які можуть бути втягнутими у це протистояння. Кожен з них готується до цього.

Сполучені Штати будують військову базу в Філіппінах. Японія планує відмовитися від пацифістської позиції та повернутися до нарощування озброєння. Ключові країни регіону вже розділилися на певні блоки. Лідерська позиція тут у США, які дали гарантії безпеки Японії та Південній Кореї. Туди ж долучаються Філіппіни. З іншого боку три ядерні держави. Північна Корея, Росія та Китай,

– сказав Вігірінський.

У цьому контексті співпраця Північної Кореї з Росією є вигідною для Китаю. Вони отримають ще одного союзника з бойовим досвідом та навантаженим військовим виробництвом. Ця співпраця може створити проблеми лише тоді, якщо там почнуть зачіпати інтереси Китаю.

Вони могли прокомунікувати з Росією, що не заважатимуть співпрацювати їм з Північною Кореєю. Умовно, ви співпрацюйте з КНДР як хоче. Але не варто передавати їм певні критичні технології. Якщо ви це зробите, то у нас різко знизиться попит на вашу нафту. До таких технологій належить питання супутників, атомного підводного флоту тощо,

– зауважив Вігірінський.