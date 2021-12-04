В Індонезії активізувався вулкан: люди в паніці втікають

В Індонезії 4 грудня прокинувся вулкан Семеру, що розташований на острові Ява. Він вивергнув величезний шлейф попелу та добряче налякав людей.

Шлейф попелу від вулкана вкрив сусідні села. До постраждалих районів спрямували бригади рятувальників.

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Яка зараз ситуація на острові Ява

Посилення активності вулкана зареєстрували приблизно о 15:20 за місцевим часом (10:20 за київським часом). Влада закликала громадян, які живуть неподалік підніжжя вулкана, евакуюватися.

На оприлюднених у соцмережах кадрах видно, як мешканці поспіхом залишають свої домівки й тікають з острова. Позаду них підіймається гігантська хмара попелу.

В Індонезії активізувався вулкан: дивіться відео

Люди поспіхом залишають свої будинки: дивіться відео

Моніторинговий орган видав авіакомпаніям попередження про небезпечну хмару, яка підіймається до 15 тисяч метрів.

Вулканічний попіл є небезпечним для літаків, адже під час потрапляння у двигуни, він може викликати несправність.

Тим часом Консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні (Австралія) інформує, що хмара вулканічного попелу, ймовірно, відділилася від верхівки та дрейфує на південний захід.

Що відомо про вулкан Семеру Це найвища вершина на острові Ява, яка височіє на 3676 метрів над рівнем моря. Востаннє вулкан вивергався рік тому, Це найвища вершина на острові Ява, яка височіє на 3676 метрів над рівнем моря. Востаннє вулкан вивергався рік тому, у січні 2021 року.

На початку грудня 2020 року теж відбувалось виверження вулкану Семеру. Тоді він викинув гарячий попіл на 3 тисячі метрів. Це викликало паніку серед жителів села. З травня статус попередження щодо Семеру визначили на 3 рівні небезпеки.