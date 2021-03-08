Батько бив голими руками: крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика – фото

В Індонезії трапилась моторошна трагедія. Там 6-метровий крокодил цілком проковтнув 8-річну дитину. Його змогли спіймати не одразу, а лише наступного дня.

Після того, як рептилію зловили, тіло дитини дістали зі шлунку цілим. Інцидент трапився поблизу села Муарі Бенгалон.

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Як трапилась трагедія

Хлопчик рибалив разом з татом. В один момент величезний крокодил просто схопив дитину і поплив з нею назад у глибину. Батько хлопчика поплив за рептилією і почав бити її кулаками.

Він пробував врятувати сина, але йому не вдалося. Тварина проковтнула хлопчика повністю, навіть не пережовуючи.

Крокодила знайшли аж наступного дня, однак відплив він лише на 100 метрів від місця, де трапилась трагедія. Дитину вирізали з живота рептилії, однак хлопчик був мертвим.



Крокодила знайшли наступного дня / Фото ViralPress