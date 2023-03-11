На острові Ява в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: дим здійнявся на 7 кілометрів вгору
Джерело:Reuters
11 березня в Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув "гарячу хмару" на висоту до семи кілометрів.
Вулкан, розташований в індонезійському регіоні Джок'якарта, вивергся близько 12:00 за місцевим часом. Про це повідомили в агентстві країни з ліквідації наслідків стихійних лих.
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Що відомо про виверження вулкана Мерапі
Місцева влада розповіла, що стався потік лави на 1,5 кілометра. Мешканців прилеглих населених пунктів закликали перебувати у безпечних місцях та припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах. Однак жодна людина не була евакуйована.
Виверження вулкана в Індонезії / Скриншот
Виверження спостерігалося як одноразова подія, було 5 – 6 лавин. Якщо охоплення буде збільшуватися, а відстань буде понад 7 кілометрів, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися,
– заявив місцевий чиновник.
До речі, останнє бурхливе виверження Мерапі відбулося у 2010 році, забравши життя понад 350 осіб.
Виверження Мерапі 11 березня: дивіться відео
Інші випадки виверження вулкана Мерапі
- В Індонезії 30 жовтня 2010 року було зафіксовано виверження вулкана Мерапі. Попередньо, було відомо, що внаслідок лиха загинули 273 особи.
- Окрім цього, 3 березня 2020 року на острові Ява також почав вивергатися вулкан Мерапі. Стовп попелу сягнув понад 5 кілометрів. Через стихію у місті Суракарта закривали міжнародний аеропорт.
- Тоді ж індонезійська служба по відстеженню активності вулкана забороняла мешканцям острова підходити до вулкана ближче ніж на 3 кілометри.