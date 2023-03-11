На острові Ява в Індонезії прокинувся вулкан Мерапі: дим здійнявся на 7 кілометрів вгору

11 березня в Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув "гарячу хмару" на висоту до семи кілометрів.

Вулкан, розташований в індонезійському регіоні Джок'якарта, вивергся близько 12:00 за місцевим часом. Про це повідомили в агентстві країни з ліквідації наслідків стихійних лих.

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Що відомо про виверження вулкана Мерапі

Місцева влада розповіла, що стався потік лави на 1,5 кілометра. Мешканців прилеглих населених пунктів закликали перебувати у безпечних місцях та припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах. Однак жодна людина не була евакуйована.



Виверження вулкана в Індонезії / Скриншот

Мерапі заввишки 2 963 метри – є одним із найактивніших вулканів Індонезії.

Виверження спостерігалося як одноразова подія, було 5 – 6 лавин. Якщо охоплення буде збільшуватися, а відстань буде понад 7 кілометрів, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися,

– заявив місцевий чиновник.

До речі, останнє бурхливе виверження Мерапі відбулося у 2010 році, забравши життя понад 350 осіб.

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