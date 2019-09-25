"Інфантильні довбо**би": розгорівся новий скандал за участю "слуги народу" Бужанського

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський потрапив у черговий скандал. Цього разу він назвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі інфантильними довбо**бами. А причиною такого висловлювання стало те, що, на переконання Бужанського, батьки не можуть скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки.

Як переконує парламентар, у межах спілкування з громадянами у 25 окрузі він завітав до однієї зі шкіл Дніпра. Тут навчаються тисяча учнів, а на території закладу – 20 відкритих люків. Ціна одного люка – 500 гривень.

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"Така собі лотерея, скільки з тисячі дітей ризикують ламати собі ноги щодня!? Листи кудись, відписки звідкись, нещасний директор, сила-силенна дійсно глобальних проблем, крім люків. Питаю, а що, батьки не можуть скинуться по 100 гривень і купити ці самі люки? Жах в очах, ні, вони виступають категорично проти, ми ледве змусили їх купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок", – обурився політик.

За його словами, хоча батьки й писатимуть відповідні листи до міської влади, але місто всім допомогти не зможе, оскільки у Дніпрі є багато шкіл і всі мають схожі проблеми.

Сказав директору, якщо не вистачить на люки, я їх куплю сам, не розорюся. Але прийду на збори та скажу батькам, що вони – довбо**би. Інфантильні водночас. Мені не пох*р, що їхні діти можуть зламати ноги, а їм пох*р. Переробити я їх не перероблю, так хоч правду скажу. Як офіційна особа,

– додав Бужанський.

За деякий час Бужанський визнав, що був неправим. За його словами, він справді емоційно відреагував на ситуацію та "перегнув з епітетами".

"Але нумо розберемося. Ви маєте 20 відкритих люків навколо школи. А скільки заявок міському депутату? Нуль? Та ви шо? Двадцять відкритих люків, а ви сиділи на д*пі рівно весь цей час? Як щодо "гарячої лінії мера" принаймні!? Підніміть руки, хто дзвонив і коли щодо люків? Нуль осіб? Та ви що? Вам було лінь витратити хвилину, ви чекали на закінчення виборів до Верховної Ради, схоже За 20-ти відкритих люках. Соррі, це як назвати?", – виправдовує свою реакцію народний обранець.

Крім того, він назвав поведінку батьків дивною, оскільки ті ще досі, за чотири роки, не познайомилися з міським депутатом, що займається проблемами цього району.

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"Але проблема полягає в тому, що і бюджет розписано, і бюрократія, і ще купа причин. Ну, вигриз, припустимо. Замінять дай бог до зими. А навчальний рік вже почався. Кришки повинні були стояти вчора. А ноги ваші дітлахи поламають вже завтра (не дай Бог). Відчуваєте, про що я?", – додав нардеп.

У підсумку він все ж вибачився перед батьками за "довбо**бів", проте від слів про їхню інфантильність не відмовився.

У яких скандалах був замішаним Бужанський

Зауважимо, це вже не перший скандал за участю Бужанського. Зокрема, у середині серпня, ще до початку роботи нової Верховної Ради, він обізвав "тупою вівцею" журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич. Згодом ще лодин нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтримав свого колегу, використовуючи не менш гостру лексику.

У ефірі 24 каналу політолог Олександр Давидюк зауважив, що президент Володимир Зеленський мусив би попросити вибачення за вчинок нардепів від "Слуги народу". Натомість Дубінський обізвав його "опудалом", також політик з образами всиловився про 24 канал, який опублікував думку Давидюка.

Лідер "Слуги народу" та чинний голова ВР Дмитро Разумков, зі свого боку, заступився за журналістів і пообіцяв, що керівництво партії обов'язково реагуватиме на образи з боку своїх партійців.

Крім того, Бужанський може мати стосунок до звільнення Володимира В'ятровича з посади директора Українського інституту національної пам'яті.

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Що відомо про Максима Бужанського

На виборах до Верховної Ради він був безпартійним, щоправда балотувався на одному з мажоритарних округів у Дніпрі від президентської політсили "Слуга народу". Переміг Бужанський зі значним відривом.

На сайті ЦВК є інформація, що Бужанський народився та живе в Дніпрі. До виборів він працював менеджером в ТОВ "Арна" (в реєстрах зазначено, що фірма займається "Спеціалізованою діяльністю з дизайну"). Водночас, за даними руху "Чесно", нардеп є одним із засновників фірми "Альянс плюс", яка також "спеціалізовано" займається дизайном.

Однак на сайті "Слуги народу" Бужанського називають не підприємцем, а "відомим блогером, письменником і публіцистом". Щодо його журналістської діяльності, то він є співавтором і був ведучим політичного ток-шоу "Народ проти", що виходить на телеканалі ZIK, власником якого є фактично кум Путіна Віктор Медведчук. У мережі Бужанського знають як активного користувача фейсбуку та послідовного опонента Майдану. Зокрема, раніше він заявляв, що єдиний результат Революції Гідності – легалізація нацизму.

Вже зовсім неважливо, чим був Майдан: революцією, як сором'язливо стверджуєте ви досі, або переворотом, що було очевидно сліпому. Ми як і раніше живемо з тим, що сталося, причому всі разом... Розвалено поліцію, медицину, освіту, і багато іншого,

– писав він у 2017 році.