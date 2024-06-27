Що чекає Україну в ЄС: інфлюенсери з країн Східного партнерства вивчили досвід Латвії та Чехії

У межах кампанії #ShapeYourFuture, реалізованої EU NEIGHBOURS east, 12 журналістів на інфлюенсерів – з Азербайджану, Вірменії, Молдови, Грузії та України – вирушили в місію до Латвії та Чехії. Упродовж тижня, з 16 – 22 червня, вони вивчали досвід цих країн.

Ця місія дала змогу, зокрема, дослідити, що чекає Україну після вступу до Європейського союзу. До слова, серед трьох представниць України була й телеведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Детальніше про те, як це було – у матеріалі.

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Що дало Латвії та Чехії членство в ЄС

За час місії 12 шукачів пригод відвідали представництва Європейської комісії в Латвії та Чехії, зустрілися з місцевими інфлюенсерами Патрісією Вавіловою та Розарі Хашковцовою та дізналися, як уряди і громадянське суспільство розробляють стратегії боротьби з дезінформацією та інтегрують державну діяльність у послідовний комунікативний наратив. Крім того, наші журналісти змогли поспілкуватися з місцевим населенням. Так, опитувані відзначили, що серед переваг членства в ЄС:

військова безпека та підтримка з боку інших країн;

верховенство права, яке контролюється ЄС;

економічна підтримка від держав-партнерів;

єдність з іншими європейськими країнами, міцніші зв'язки, можливість легше подорожувати;

культурний обмін та розвиток туризму у своїй країні.

Катерина Соляр про результати кампанії #ShapeYourFuture: дивіться відео

У Ризькому технічному університеті група дізналася про проєкт "цифрового близнюка" для збереження українських церков. Також їм було запропоновано переглянути виставку проєктів студентських технологій дизайну та познайомилася з її авторами. Окрім того, кожен міг долучитися до пілотування літака на симуляторі робота Kuka.

Ризький технічний університет / Фото 24 Каналу

У Празі мандрівники зустрілися з представниками Demagog.cz – платформи для перевірки фактів, яка зосереджується на заявах політиків і виявленні дезінформації в соціальних мережах.

Далі на порядку денному була зустріч зі спеціальним представником Міністерства закордонних справ із питань Східного партнерства Девідом Стуліком, під час якої обговорили політику сусідства, перспективи членства й підтримку України з боку ЄС.



Представниці України / Фото 24 Канал

Поїздка завершилася відвідуванням університетської лікарні Мотола, найбільшого медичного закладу в Чехії та провідного центру медичних досліджень і тестувань. Лікарня, фінансована ЄС, має вертолітний майданчик на даху для швидкого транспортування важкохворих пацієнтів.

Поїздка дала змогу переконатися, що ЄС допомагає протидіяти дезінформації, проводить політику, націлену на екологічну активність у Європі, підтримує Україну та відкриває нові можливості для молоді. Ба більше – спілкування з місцевими мешканцями, інфлюенсерами і посадовцями засвідчило, що вступ до Європейського союзу – закономірний крок для нашої держави.