Інформація щодо евакуації населення: водіїв Сум закликали брати попутників

Зараз ситуація на виїзді спокійна. "Зелений коридор" є. Але, зважаючи на бойові дії, кожен повинен приймати рішення самостійно.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Сум Дмитро Живицький.

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Евакуація із міста Суми: останні дані

Живицький нагадав про стрільбу на виїзді з міста Суми та зазначив, що по автобусах не стріляли.

Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Росії в супроводі танку, на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів,

– зауважив він.

Цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає, проте "зелений коридор" функціонує. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей тимчасово не випускали із міста, але дорога відкрита.



Маршрут руху: Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Крім того, є автобуси, що приїхали до нас з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів,

– повідомляє Живицький

У місті зібрано весь транспорт, який можливо

Йдеться, що додатковий транспорт надали колеги з Полтавської області. Вони зібрали близько 30 одиниць авто і направили до нас для евакуації. Також формуються колони з приватних автомобілів.

Наразі пріоритет – люди з інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні.

Я вас прошу підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,

забирайте з собою,

– закликав керівник військової адміністрації.

Крім того, він попросив відмовитися від зброї та зберігати повагу один до одного.

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