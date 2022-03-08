Інформація щодо евакуації населення: водіїв Сум закликали брати попутників
Джерело:телеграм-канал Дмитро Живицький
Зараз ситуація на виїзді спокійна. "Зелений коридор" є. Але, зважаючи на бойові дії, кожен повинен приймати рішення самостійно.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Сум Дмитро Живицький.
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Живицький нагадав про стрільбу на виїзді з міста Суми та зазначив, що по автобусах не стріляли.
Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Росії в супроводі танку, на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів,
– зауважив він.
Цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає, проте "зелений коридор" функціонує. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей тимчасово не випускали із міста, але дорога відкрита.
Крім того, є автобуси, що приїхали до нас з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів,
– повідомляє Живицький
У місті зібрано весь транспорт, який можливо
Йдеться, що додатковий транспорт надали колеги з Полтавської області. Вони зібрали близько 30 одиниць авто і направили до нас для евакуації. Також формуються колони з приватних автомобілів.
Наразі пріоритет – люди з інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні.
Я вас прошу підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,
забирайте з собою,
– закликав керівник військової адміністрації.
Крім того, він попросив відмовитися від зброї та зберігати повагу один до одного.
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