Інформації про Федорова немає, про Матвєєва – дещо знаємо, – Старух про викрадених мерів
13 березня 2022 , 13:03Читать новость на русском
Російські окупанти викрали мерів двох міст у Запорізькій області. Якщо про мера Мелітополя Івана Федорова інформації немає, то про міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва в Запорізькій ОВА "дещо знають".
Намагаємося вжити всіх заходів, щоб вирвати Федорова з лап терористів
Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Рада". Старух повідомив, що інформації про місце перебування Федорова немає.
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Натомість, як сказав глава Запорізької ОВА, про Матвєєва "дещо знаємо".
Сьогодні люди в Мелітополі знову вийшли на мітинг відстоювати свого мера. Всі намагаємося знайти та вжити всіх заходів, щоб повернути його в Україну. Хоча б вирвати з лап терористів,
– сказав Старух.
Викрадення мерів: коротко
- Мера Мелітополя Іван Федорова викрали 11 березня з Палацу культури. Президент Володимир Зеленський заявив, що Федоров – живий.
- Зранку 13 березня стало відомо, що у Запорізькій області окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва.
- Також у Мелітополі 12 березня під час мітингу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.
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