Інформації про Федорова немає, про Матвєєва – дещо знаємо, – Старух про викрадених мерів

Російські окупанти викрали мерів двох міст у Запорізькій області. Якщо про мера Мелітополя Івана Федорова інформації немає, то про міського голову Дніпрорудного Євгенія Матвєєва в Запорізькій ОВА "дещо знають".

Намагаємося вжити всіх заходів, щоб вирвати Федорова з лап терористів

Про це розповів глава Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Рада". Старух повідомив, що інформації про місце перебування Федорова немає.

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Натомість, як сказав глава Запорізької ОВА, про Матвєєва "дещо знаємо".

Сьогодні люди в Мелітополі знову вийшли на мітинг відстоювати свого мера. Всі намагаємося знайти та вжити всіх заходів, щоб повернути його в Україну. Хоча б вирвати з лап терористів,

– сказав Старух.

Викрадення мерів: коротко

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