Інформації про постраждалих на Львівщині внаслідок вибухів немає, – глава ОВА
5 квітня 2022 , 23:24Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА)
У Львівській області під час повітряної тривоги лунали вибухи в районі Радехова. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Максим Козицький повідомив, що наразі інформації щодо постраждалих через вибухи – нема.
Важливо У Львівській ОВА повідомили про вибухи у районі Радехова
В обласній військовій адміністрації зазначили, що всі факти, які можна повідомити, враховуючи безпекові вимоги, оголосять згодом.
Проте жителів Львівщини заспокоїли, що сили ППО працювали. А також попросили не знімати нічого на відео, не фотографувати та не поширювати припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп.
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