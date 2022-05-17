Інформаційна епоха робить дурість Путіна відкритою та показовою

Напередодні війни західні спецслужби в один голос твердили про очікуване вторгнення. Люди менш поінформовані – аналітики, спостерігачі та коментатори – майже всі у таку перспективу не вірили. Усі намагалися знайти хоча б якусь логіку: навіщо і що передбачається?

Тоді логіки не знаходили. Зараз уже видно, що все відбувається так, як і передбачалося: перемогти Україну не вдасться. А навіть якщо припустити, що вдасться, то вже після такого опору, який продемонстровано, існує практично 100% гарантія, що її не вдасться утримати під контролем – на це будуть потрібні такі ресурси, яких у Росії просто немає, а в умовах санкцій і не буде звідки взятися.

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історія не вчить

Дивовижне свідчення доби: усім очевидна некомпетентність авторитарних володарів. За старих часів, до Інтернету, хтось при владі міг приймати будь-які рішення, і абсолютно неочевидно було, що є люди, які розуміють суть речей краще та адекватніше. Інформаційна епоха робить дурість відкритою та показовою. У тій же Росії сотні громадських людей демонстрували значно адекватніше уявлення про перспективи подібних авантюр, але... владою володіють не вони і їхня влада не чує.

Зараз заднім розумом можна сказати, що приблизно зрозуміло, на що вони розраховували. Це був план приблизно такий, як у 1939 році з Фінляндією: вдертися, дуже швидко розгромити, поставити свій маріонетковий режим, через який здійснювати реальне управління. Поставити всіх перед фактом.

Проблема в тому, що історія нічого не вчить. Не вийшло у Фінляндії, не вийшло й в Україні.

Тому що для того, щоб такі плани спрацьовували, треба вміти воювати швидко. Воювати швидко – це означає, розумно та технологічно. Але розумна та технологічна війна – це не про Росію історія.

Війна по-російськи – ц е завжди довго, завжди – з величезними жертвами та непропорційними втратами, завжди – з неймовірною кількістю помилок командування. Тобто за фактом саме та "війна на виснаження", до якої сторони переходять зараз. Але воювати на виснаження, коли ленд-ліз підтримує тебе і воювати на виснаження, коли – твого супротивника, це трохи різні речі.

Дежавю

Сьогодні, схоже, ситуація перед війною трохи повторюється. Я, наприклад, не можу уявити, на яких профітів чекає російське керівництво від наступу на Донбасі.

Тобто вже зрозуміло, що, швидше за все, очікуваного успіху воно не принесе. Але давайте знову виходити з найгіршого з можливого.

Давайте уявімо, що війна у стилістиці 19 – 20 століття, з настанням танковими колонами по фронтах, принесла успіх – взяті міста та навіть столиця. Вони там серйозно розраховують, що це буде кінець історії та "проблеми України", українці змиряться, знову стануть частиною імперії та підуть воювати вже "Za Росію" з якоюсь Польщею?

А знаєте, що? Адже, найімовірніше, так. Швидше за все, люди, які для вторгнення в XXI столітті користуються матрицею столітньої давності (і навіть тоді не спрацювала), і в цьому випадку мислять категоріями приблизно того ж часу. Що можна спочатку підкорити. Потім знищити незгодних. Потім – "піп і школа", Голодомор та справу зроблено. Якщо там таке бачення, я не здивуюсь. Здивувався б, якби було інше.

Проблема, однак, у тому, що у сьогоднішньому світі це неможливо. Всі вже побачили справжнє обличчя цієї війни і ніхто цього ніколи не забуде. Отже, сценарій спочатку програшний. Тільки люди, що залишилися поза часом, цього не можуть зрозуміти. Просто не здатні.

Глухий кут

Росія, а разом із нею і Білорусь – в історичній безвиході. І це глухий кут навіть не вибору політичної чи економічної моделі. Це безвихідь правління людей, що ментально залишилися в радянських часах, не відчули і не зрозуміли нової епохи, не адаптувалися до неї і не здатні приймати адекватні епосі рішення.

Сила нинішньої України якраз у тому, що там керують зараз зовсім інші люди.

Раніше чи пізніше, природним шляхом чи прискореним, тією чи цією ціною, але так буде і в нас. Критично важливо запам'ятати історичний урок: ніхто ніколи не повинен правити вічно, пересиджуючи свій час. Час у кожного свій.

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