Інформаційна операція, – МВС про примусову депортацію маріупольців і видачу "папірця"

Російські бойовики видають примусово депортованим маріупольцям "папірець" про заборону виїзду. Окупанти працюють задля телевізійної картинки.

Так Росія проводить чергову інформаційну операцію. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Очевидно, що це якась інформаційна операція, яку вони зараз починають і гратимуть упродовж наступного, як мінімум, тижня", – наголосив він.

Нагадаємо, що окупанти почали видавати депортованим у Росію маріупольцям "папірець" про заборону виїзду на 2 роки. Також там вказане нібито місце працевлаштування.

"Полювання на відьом"

За словами Денисенка, Україна 100-відсотково випереджає Росію на крок в інформаційній війні.

Один із основних моментів, який ми досягнули в інформаційній війні, – це те, що в них почалося "полювання на відьом",

– сказав Денисенко.

Він пояснив, що мовиться про затримання керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків Сергія Бесєду, заступника директора Росгвардії Романа Гаврилова тощо.

Також у ЗМІ поширюються чутки про заміну гендиректора "Першого" Костянтина Ернста. Це показує тривожність, яка панує всередині колективів і взагалі суспільства.

На інформаційному просторі треба повоювати, – Денисенко

"Їхня деморалізація – один із важливих моментів. У цьому питанні ми їх випереджаємо, але до перемоги потрібно ще повоювати, і на інформаційному фронті також", – додав Денисенко.

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