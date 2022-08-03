Блогер Лаченков назвав соцмережу, де варто звертатись до західних політиків

Українці успішно продовжують вести інформаційні кампанії, щоб донести правду про дії російських окупантів. Є соцмережі, через які простіше достукатися до західних посадовців.

Про це розповів 24 каналу український блогер Ігор Лаченков. Він наголосив, що до таких кампаній варто долучатися, оскільки росіяни мають дуже великий ресурс у медіапросторі заходу.

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В якій соцмережі найлегше достукатися до західних посадовців

Лаченков зазначив, що наразі найбільш доцільно вести інформаційну війну за допомогою соцмережі твітер.

Тому що твітер – це найпопулярніша у мережа у політичному світі,

– наголосив блогер.

Він пояснив, що саме у твітері дуже легко розкрутити будь-яку інформаційну кампанію.

Чому варто приєднуватися до таких кампаній

Лаченков зауважив, що у росіян є дуже великий ресурс у медіапросторі Заходу. Вони вбухали на це велику кількість грошей.

І вони дуже швидко реагують на будь-який свій злочин, який постить Захід. Починають там розводити фейки, намагаються спростовувати,

– заявив він.

Тому, за словами блогера, якщо на фейки росіян у нас швидко реагує багато людей, намагаючись достукатися до західних політиків, журналістів, звичайних людей, то це дає великий результат.

Лаченков про інформаційну війну: дивіться відео

Як приєднатися до кампанії та кого звертатися

Лаченков розповів, що найкраще реєструватися у твітері. Завести там нормальну сторінку та робити дописи англійською мовою. Так буде зрозуміло, що пише звичайна людина, а не якийсь бот.

І стукатись краще не до президента США, тому що це не працює. Краще до журналістів Заходу, до якихось конгресменів, до депутатів,

– зауважив блогер.

Він додав, що дуже активно реагує, зокрема, Польща, Чехія, Сенат США. Загалом є дуже великий список тих, кого можна тегати у соцмережі.

Більше про пропаганду та фейки росії

кремлівська пропаганда систематично бреше про перемоги російської армії у війні з Україною. Однак окупанти програють на полі бою і панічно бояться Збройних Сил України.

міноборони росії продовжує цинічно брехати, вигадуючи байки про "знищених націоналістів та HIMARS". Водночас окупанти б'ють по мирних українських містах, убиваючи цивільних.

У тимчасово захопленому Сєвєродонецьку, який зазнав значних руйнувань, окупанти привезли гігантський пересувний телевізор, через який росіяни поширюють свою пропаганду.

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