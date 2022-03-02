На інформаційному фронті є перші перемоги, – МВС

Одним з критично важливих фронтів у боротьбі з ворогом є інформаційний. І на ньому вже є перші великі перемоги.

Про це заявив Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України.

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У нас вже є перші великі перемоги, перемоги завдяки нам всім і перемоги завдяки нашим західним партнерам,

– наголосив Денисенко.

Денисенко наводить 2 приклади такої перемоги:

Російський Сбербанк, найбільший банк Росії, заявив про те, що він вдвічі піднімає ставки та повністю виходить з європейського ринку. "Їм немає місця в Європі, в них немає можливості працювати далі", – наголошують в МВС.

Найбільший в Росії і один з найбільших у світі металургійних комбінатів Северсталь заявив про те, що більше не може працювати на європейському ринку. За словами Денисенка, у річному вимірі це втрата 3,5 мільярда доларів для Росії.

"Це тільки початок. Росіяни починають вже розуміти, що відбувається. Але нам потрібно допомогти їм це зрозуміти", – заявив Денисенко. Як тільки 55 – 60% росіян будуть проти війни, путінський режим можна буде зупинити.

Повну заяву пресцентру МВС: дивіться відео

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