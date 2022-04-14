В InformNapalm пояснили, чому Путін зробив Кадирова головним медійним персонажем війни

Максим Майоров пояснив у матеріалі для InformNapalm, чому Володимир Путін зробив Рамзана Кадирова головним медійним персонажем війни.

Майоров зауважив, що Кадиров починав ще перед нападом. Зокрема, своїми зверненнями до Володимира Зеленського та обіцянками швидко розв'язати українське питання.

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Кадиров збирався влаштувати парад з лезгинкою у "взятому за три дні" Києві. А тепер зосередився на Маріуполі. Вже 26-й раз Кадиров оголошує його "ну майже взятим".

За словами Майорова, Кадиров став головним медійним персонажем війни не лише тому, що він – мерзенна фігура федерального рівня. І навіть не тому, що з чеченців для залякування противників свідомо ліплять образ "диких горців-різунів".

Майоров зауважив, що упродовж 1990-х Ічкерія була символом антиколоніального духу, зухвалої непримиренності та навіть здатності перемогти "російського Голіафа". Те, як Чечня чинила опір, викликало захват та заздрість далеко за межами Кавказу.

Путін вдався до кривавих провокацій

На знищення цього символу Путін кинув величезну армаду. Перед тим для виправдання жорстокості він вдався до демонізації чеченців за допомогою ненависницької пропаганди та кривавих провокацій,

– мовиться у повідомленні.

Тоді Москві таки вдалося переломити ситуацію у Чечні. Країна-окупантка відновила імперське реноме.

"Кадировщина – це модель упокорення бунтівної провінції"

Майоров назвав Кадировщину моделлю упокоєння бунтівної провінції. Колись батько Рамзана Кадирова був головним муфтієм Ічкерії. Його призначив сам Джохар Дудаєв

"Партизанський муфтій Кадиров-старший офіційно оголосив Росії джихад. Але Москва підібрала ключик до лояльності родини Кадирових, і вони очолили Чеченську Республіку у складі Росії", – зауважив Майоров.

Чеченський опір придушували чеченськими руками. Замість волелюбної Ічкерії – огидна східна деспотія. У ній панують середньовічні порядки.

Путін не реалізує свої плани

Тепер Путін хоче зробити з Україною те саме, що колись – із Чечнею. Путінських генералів запевняють, що війна все спише, а перемога – все обнулить. Вони не зупиняються перед будь-яким насильством.

"Кадиров не дарма став зіркою цієї війни. Бо кому, як не йому, розуміти, чого саме Путін добивається в Україні. Але кадировізації України не буде", – мовиться у повідомленні.

На це є низка причин. Зокрема:

Путін недооцінив масштаби України. Географічно та за кількістю населення країна у десятки разів більша за Чечню.

Україна – у десятки разів сильніша за Ічкерію. Українські інституції ефективно працюють, є сучасна боєздатна армія, консолідована демократія, міжнародне визнання та підтримка у світі.

Ічкерія не мала дієвої підтримки від демократичного світу. Москві було легше демонізувати "ваххабітів", аніж "бандерівців". Особливо після трагедії 11 вересня 2001 року.

Щоб перемогти в Ічкерії, Москва пішла шляхом чеченізації конфлікту. Тоді Путін відшукав Кадирових та інших чеченців, які були готові до братовбивчої війни. В Україні ж "візантійські принципи панування поламалися".

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