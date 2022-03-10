Інфраструктура Охтирки повністю знищена: жахливі фото

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Щодня та щоночі під авіаударами ворога перебуває Охтирка.

Інфраструктура міста повністю знищена. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, оприлюднивши фото наслідків бомбардувань.

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Російська авіація продовжує атакувати Охтирку щодня та щоночі. Людські жертви підраховуються,

– зазначив очільник ОВА.

Інфраструктура Охтирки повністю знищена / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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