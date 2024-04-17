"Можемо сподіватись на всі пункти": в чому головна інтрига ініціативи Джонсона щодо України

Спікер Палати представників Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. План полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.

У розділенні голосування є і загрози, й переваги для України, адже це дасть можливість усім справедливо й щиро висловитися стосовно тих чи інших питань. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок

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"Зараз вся інтрига у Палаті представників через розділення цих документів. Є низка демократів, які виступають проти допомоги Ізраїлю, або низка республіканців, які виступають проти допомоги Україні. Розділення цього пакету дає можливість зібрати коаліцію по кожному з документів окремо. Це підвищує шанси на ухвалення навіть без питання кордонів", – мовив Клочок.

Ідея виношувалася давно

Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою. За словами представників Республіканської партії, які були на засіданнях й на обговореннях, цей проєкт закону містить наступні положення – заборона тіктока, положення, яке дозволить Сполученим Штатам використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, акт Ленд-лізу для військової допомоги й конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Я думаю, що ми можемо розраховувати на всі пункти. В мене особисто великих сумнівів немає,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Ідея, щодо цих пунктів виношувалася давно й звернімо увагу, що Джонсон представив документ на засіданні Палати представників республіканської частини після зустрічі з Дональдом Трампом. Він чітко координує свої дії з лідером республіканців й став дуже вправним політиком під час переговорного процесу між Трампом та Джозефом Байденом.

Я раніше допускав, що Джонсон може побудувати собі неймовірно вдалу політичну кар'єру, якщо йому вдасться знайти компроміси. На сьогодні йому це вдається,

– зазначив Клочок.

Буквально вчора пролунала заява про те, що в Марджорі Тейлор Ґрін з'явилися спільники в питанні відставки Джонсона. Однак спікеру Палати представників вже байдуже на ці заяви, оскільки він заручився підтримкою Дональда Трампа.

Важелі впливу на Трампа

Джонсон заявив, що не піде у відставку, адже вважає себе спікером воєнного часу. Спікер Палати представників зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду. Все більше республіканців повідомляють, що розчарувалися в його лідерстві.

Однак у Білого дому є ще один серйозний аргумент проти Трампа й того, щоб не голосувати за його ініціативу у Палаті представників щодо кордону через судові процеси. Саме у ці дні Трамп перебуває в судах, проти нього порушена купа кримінальних справ, і навіть те, що його допустили до виборів – серйозний маяк.

Положення четвертого законопроєкту – гарні ідеї для України. Також це фактор тиску на Європу, тому що Трамп переслідує за ціль надати допомогу Україні в кредит, але Європа, як він сказав, має заплатити співвимірну ціну,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Дискусія щодо необхідності конфіскації російських активів в Європі дуже складна, а якщо це станеться, то буде серйозний прецедент. Адже на сьогодні за великим рахунком немає рішень про передачу російських активів в Україні, окрім одного, яке було ухвалено ще наприкінці 2022 року.

Що кажуть у США про ідею Джонсона