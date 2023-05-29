Ініціатива "ОКО ЗА ОКО 2" залучила перші 100 мільйонів гривень на зброю для всіх бригад ТрО

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" в рамках проєкту "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" за 1,5 місяця акумулювали перші 100 мільйонів гривень із 400 необхідних.

Завдяки ініціативі планується повністю закрити нагальну потребу усіх бригад територіальної оборони в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах.

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Нагадаємо, мережа перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel на збройне підсилення бригад територіальної оборони. Крім того, кошти можна перерахувати й на спецрахунок фонду "Повернись живим".

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" планують закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО / Фото ОККО

В рамках проєкту планується закупити 300 мінометів 82-мм калібру, 200 крупнокаліберних кулеметів і 100 автоматичних 40-мм гранатометів для усіх бригад ТрО, які нині захищають нашу державу. 31 підрозділ ТрО щодня виконує завдання в зоні бойових дій та прикриває державний кордон. Якісне, нове озброєння, допоможе бійцям ефективніше утримувати оборонні рубежі та вести наступальні дії.