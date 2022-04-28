Інколи люди думають, що "Байрактар" можна купити десь на бульварі, – Притула про потреби армії

Сергій Притула розповів, що переважно дивні прохання про допомогу надходять від цивільних. Адже часом люди вважають, що "Байрактар" можна купити десь на бульварі.

За словами Сергія Притули, переважно під час спілкування із ЗСУ чи добробатами є приблизний перелік запитів. Може відрізнятися хіба специфікація необхідного предмету.

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"Грубо кажучи, якщо хлопцям, які сидять в окопі, потрібен тепловізор однієї моделі, то нашій диверсійно-розвідувальній групі, яка ходить глибоко в тилу ворога, потрібні гаджети максимально якісні", – пояснив Притула.

Вони дійсно дорогі, але ти розумієш, що прилад нічного бачення вартістю 8 – 10 тисяч доларів дає перевагу над ворогом, дозволяє працювати на випередження і залишитися живим. Тому ми не економимо,

– зазначив Сергій Притула.

За його словами, постійно в запитах — транспорт. Починаючи з 2014 року його ніколи не вистачало й не буде, адже армія розрослася.

Сергій Притула повідомив, що немає великої проблеми з квадрокоптерами, адже їх багато вже роздано і ще більше буде. Відомо, що зараз на його фонд прийшло 85 коптерів, які були зафрахтовані ще у середині березня.

У травні я очікую на поставку 200 коптерів і 1 БПЛА. Якраз на безпілотні літальні апарати великий попит. Тому що кілька українських виробників, які забезпечували наше військо у попередні 8 років, евакуювали виробництва і їм був потрібен час, щоб перезапуститись,

– повідомив Сергій Притула.

"Я маю на увазі насамперед безпілотник "Лелека-100" і безпілотник лінійки PD-2 компанії "Укрспецсистем". Зараз вони вже приймають замовлення", – додав Притула.

Він зазначив, що тоді вони почали викуповувати різні моделі, які знаходили за кордоном. Деякі з них є абсолютною новинкою для наших військових. Через це, люди, що їх продають, відправляли своїх спеціалістів, аби вони навчали українських військових користуватися цими БПЛА.

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