Агентка КДБ, яка мала проникнути в ГУР: що відомо про білоруську журналістку Інну Кардаш

СБУ та ГУР під час спільної операції затримали білоруську журналістку за підозрою у шпигунстві. Вона намагалася проникнути до одного з підрозділів української воєнної розвідки

Білоруське видання "Наша Нива" з'ясувало, що затримана жінка – Інна Кардаш. Про арешт журналістки повідомила СБУ 27 січня у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про затриману журналістку Інну Кардаш?

За даними правоохоронців, жінка працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 році її відрядили для агентурної роботи на територію України. Відомо, що від КДБ вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти Росії на боці України.

Як зазначає видання "Наша Нива", в Україні Кардаш працювала на нині підсанкційному телеканалі "112", а потім влаштувалася на роботу в інформаційне агентство "Інтерфакс".

Кардаш працювала в компаніях United Company та Maxbet у 2012-2015 роках. З 2015 по 2018 рік бази даних FSAN були порожніми, а у 2018-2019 роках вона співпрацювала з Tutbaymedia,

– зазначили у виданні.

Ще одним завданням шпигунки було встановлення зв’язку з працівниками посольства КНР та збір інформації про діяльність китайських дипломатів в Україні.

Які були останні успішні операції СБУ?