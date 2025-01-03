На війні загинув технік з освітлення знімальних майданчиків Інокентій Запоточний

Під час виконання бойового завдання 2 січня загинув військовий Інокентій Запоточний. Український захисник був головним техніком з освітлення знімальних майданчиків компанії PATRIOT Rental і команди Film Crew.

На початку наступного тижня, згідно з побажаннями Інокентія, відбудеться його кремація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подругу загиблого Наталю Треніну.

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Що близькі Інокентія Запоточного кажуть про загиблого

Подруга полеглого українського захисника подякувала йому за дружбу, співпрацю та захист. А також запросила близьких і колег до вечері в пам'ять про Інокентія.

До вечері запрошуємо всіх – близьких, колег і друзів з Сангхи. Деталі повідомимо під цим дописом, як тільки стане можливо,

– каже Наталя.

HR-директорка PATRIOT Rental та засновниця Film Crew Academy Ганна Устенко прокоментувала загибель Інокентія.

...щоразу пишу, що це "болюча втрата і наше серце розбито", але… Ми просто вбиті! Серце на шматки! Честь! Завжди згадуємо тебе,

– каже Ганна Устенко.

Українська режисерка Ірина Цілик також згадала Інокентія Запоточного та повідомила, що він мобілізувався всього лиш за два місяці до загибелі. Жінка висловила співчуття усім рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року, незадовго до свого дня народження, на війні загинув поет і прозаїк Мирослав Герасимович. Український захисник навчався на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та був фундатором Школи вільних мистецтв.