Іноземне ЗМІ назвало російських військових "українськими сепаратистами": реакція МЗС

Інформаційна агенція AFP назвала російських військових, які наразі воюють проти України, "українськими сепаратистами". У МЗС України рішуче засудили слова ЗМІ.

Так, описуючи перебіг бойових дій у Лисичанську, відома іноземна агенція назвала російських загарбників "українськими сепаратистами".

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Іноземне ЗМІ поширило пропагандистські наративи

Російська агенція AFP послалася на російських пропагандистів й заявила, що на Сході воюють українські сепаратисти. Згодом агенція додала спростування української сторони, проте знову ж таки акцентувала на тому, що це українські сепаратисти та лише раз згадала російську армію.

У коментарях під дописом користувачі почали вказувати ЗМІ на їхню дуже грубу помилку. Зокрема смм-ники платформи Liveuamap іронічно прокоментували допис "український сепаратист Рамзан Кадиров". Проте видання досі не виправило свої дописи. Станом на 12:30 3 липня вони висять майже добу.

Реакція України не забарилася

Речник Міністерства закордонних справ України назвав дописи ЗМІ порушенням, оскільки це підігрування російській пропаганді. З повідомлення журналістів випливає, начебто в Україні внутрішній конфлікт і вона воює сама з собою.

AFP стали жертвою російської пропаганди. Вони зухвало називають російську армію вторгнення "українськими сепаратистами", представляючи війну Росії проти України як внутрішній конфлікт – Кремль тріумфує. Що далі – "українські сепаратисти" запускають крилаті ракети з Каспію?,

– сказав Ніколенко.

Що наразі відбувається у Лисичанську

Наразі у Лисичанську дуже багато російських військових з великою кількістю зброї. Окупанти вже закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці. Росіяни кинули на Лисичанськ ледь не всі сили й атакують місто з незрозумілою жорстокою тактикою.

Росіяни вже повідомляли про начебто "взяття" Лисичанська, проте у Нацгвардії це спростували. Наразі за місто досі тривають бої.

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