Іноземні студенти можуть виїхати з України додому: у МЗС роблять все можливе
Джерело:фейсбук Олега Ніколенка
Міністерство закордонних справ України просить відповідні відомства посилити підтримку іноземних громадян, які хочуть повернутися до своїх країн. Мовиться і про студентів.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, люди можуть також переїхати до третіх країн через військове вторгнення Росії.
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На кордоні створили тимчасові пункти волонтерської допомоги. Іноземні студенти забезпечені продуктами та обслуговуванням інших гуманітарних потреб.Важливо! У МЗС вважаю, що через активні бойові дії іноземним студентам все ж безпечніше перебувати за місцями проживання в Україні.
МЗС: Дискримінації немає
Ніколенко закликав не піддаватися російській дезінформації.
"Немає дискримінації за расою чи національністю, зокрема, коли мовиться про перетин державного кордону іноземними громадянами", – заявив речник.
Міністерство допомагає людям усіх національностей.