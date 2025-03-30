"Ще недавно це було табу": на які зрушення пішла Європа щодо підтримки України

Активніше тривають дискусії щодо можливості розміщення миротворчих сил Європи на території України. Це доволі складне рішення, адже Росія категорично проти цього, проте у ЄС є зрушення з приводу такої ідеї.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що, на початку дискусій пов'язаних з іноземними контингентами, варто розуміти, які завдання вони виконуватимуть. На його думку, мета підтримувати мир це надто узагальнене поняття, яке потребує конкретизації.

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Військові контингенти на території України

Павло Лакійчук зазначив, що Україні та партнерам важливо досягти згоди щодо кількості ймовірних миротворців на нашій території, їхніх завдань, озброєння та інших деталей перебування.

Допоки це буде не визначено, то все інше просто слова. Для того, щоб зрозуміти, деталі залучення миротворчого контингенту, треба також знати, куди його буде введено,

– пояснив він.

Лакійчук також звернув увагу, що, в цілому, дискусії щодо відправлення іноземних сил на територію України є великим досягненням, адже "ще недавно це було табу".

Була негласна заборона пов'язана із будь-якою участю західних партнерів у російсько-українській війні. Прийнятним було лише надання військової допомоги нашій державі.

Зараз же ми спостерігаємо зміну риторики, зокрема Британія та Франція говорять про практичну можливість розміщення своїх військ на території України. Це величезний шлях, який було пройдено, однак ще більше чекає попереду,

– сказав він.

Зазначимо, Франція та Британія наступного тижня відправлять до України дві військові групи для розробки плану підтримки ЗСУ. Це рішення ухвалили на саміті в Парижі, де обговорювали подальші кроки у протистоянні російській агресії. Також країни-учасниці підтвердили готовність продовжувати допомогу Україні та розглядають створення сил підтримки для забезпечення безпеки після можливого припинення вогню.