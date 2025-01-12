Західні війська в Україні у разі перемир'я: у Раді сказали, чи треба буде змінювати Конституцію

Очікується, що у 2025 році можуть розпочатися переговори про завершення війни в Україні. Дональд Трамп задля цього готується зустрітися із Путіним. Тим часом Франція пропонує розміщення європейського військового контингенту в Україні у разі досягнення перемир'я.

Раніше віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила про готовність Києва до обговорень щодо розміщення іноземних військ на території України, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю нардепа та члена Комітету з нацбезпеки Федора Веніславського.

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Чи дозволяє Конституція іноземний контенгент в Україні

За словами Веніславського, Конституція забороняє розміщення на території України іноземних військових баз.

Натомість, стаття 85 основного закону країни говорить, що рішення направлення підрозділів Збройних сил до інших держав, так само, як і надання згоди на присутність в Україні військ іноземних країн, ухвалює Верховна Рада.

Тобто, Конституція дозволяє розміщення іноземних військових формувань на території України.

Також нардеп зауважив, що наразі наша країна без достатньої підтримки та передового озброєння для ураження цілей на території Росії, не має можливості симетрично відповідати на збільшення військового контингенту. Тому Веніславський бачить два варіанти: або партнери надають останні зразки далекобійних ракет і дозволяють бити максимально вглиб країни-агресорки, або допомагають миротворцями зупинити гарячу стадію війни.

Наразі питання розміщення іноземних військ перебуває на рівні дискусій і припущень. "Конкретних варіантів на сьогодні в парламенті немає", – пояснив депутат.

До слова, президент Зеленський заявив, що перед будь-якими переговорами щодо завершення війни Україна має отримати сильні гарантії безпеки.