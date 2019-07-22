Повне перезавантаження: що пишуть світові медіа про парламентські вибори в Україні

Західні ЗМІ результатам парламентських виборів в Україні, на відміну від президентських, зовсім не дивуються. Це лише підтвердило попит на нові обличчя в політиці, які українці зрештою отримали. Проте люди голосували швидше інтуїтивно і чого чекати тепер – впевнено не може сказати ніхто.

Другого великого тріумфу не сталося

Der Spiegel зауважує особисту присутність президента Зеленського у штабі партії "Слуга народу" та те, що йому було надано перше слово після оголошення результатів екзит-полів. "Це – хороший результат. Але 73% було б краще", – цитує видання президента.

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А майже рівно три місяці тому "ура" було ще гучнішим. Колишній комік і телевізійний продюсер тоді був обраний президентом з сенсаційними 73 відсотками.

Проте вчорашня перемога, мабуть, ще більш важлива: його партія утворить найбільшу фракцію у Верховній Раді. А Зеленський залежить від Ради, без неї він не може управляти, призначати на важливі посади, передавати законодавчі пропозиції.

Однак, відповідно до сучасного стану справ, ця перемога не стала другим великим тріумфом: "Слузі народу" не вдалося отримати абсолютну більшість.

Зараз парламент України істотно зміниться – велика частина старої депутатської гвардії, очевидно, втратить свій мандат. Зеленський з партією, яка ще кілька місяців тому існувала лише на папері, буде мати більше владних важелів, ніж його попередник Петро Порошенко.



"Слуга народу" після оголошення результатів екзит-полу

Новому главі держави вдалося використати дострокові парламентські вибори для перенесення ажіотажу навколо нього на нову політичну силу. Більшість кандидатів зі "Слуги народу" навряд чи відомі, жоден з них не є і не був членом парламенту.

Багато політологів, як вказує видання, вихваляють цей "політичний експеримент". Проте є і ті, хто налаштований скептично.

Фракція буде великою, багато її членів були обрані випадковим чином. Більшість майбутніх депутатів представляють молодий середній клас України: активісти, люди з ІТ-сфери, колишні політичні радники, спортсмени, а також друзі президента. І всі вони мають великі плани, які хочуть швидко реалізувати.

"Слуга народу" має три-шість місяців, щоб забезпечити початкові реформи, вважають у партії. "Більше часу немає – люди нетерплячі".

Постає питання: чи дійсно за таких умов члени "Слуги народу" зможуть зберегти свою незалежність у такій країні, як Україна, де олігархи досі могли з легкістю впливати на парламент?

Рок-зірка вступить у коаліційні переговори з президентом-коміком

Agence France-Presse пише, що українці подарували Володимиру Зеленському можливість перезавантаження політики країни. Без більшості у парламенті "Слуга народу" повинна буде сформувати коаліцію і все вказує на те, що Зеленський віддає перевагу іншій новій політичній силі – партії "Голос" рок-зірки Святослава Вакарчука.

Тобто результатом є приголомшливий поворот в українській політиці, який приведе до парламенту та уряду безліч новачків. Вони зіткнуться з довгим переліком проблем у країні, яка сильно залежить від іноземної допомоги і страждає від війни з підтримуваними Росією бойовиками.

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І Зеленський, і Вакарчук "упакували" свої партії молодими людьми, новими в політиці, і не стали вносити до списків кандидатів, які раніше були в парламенті. Сам Вакарчук сказав, що "готовий до переговорів з іншими політичними силами, які мають ті ж принципи, що і ми".

Виступаючи незабаром після оголошення результатів екзит-полів, Зеленський заявив, що його головні цілі – принести мир і боротися з корупцією.

Видання цитує 31-річну киянку Катерину, яка проголосувала за "Голос", тому що "вірить у молоду розумну команду":

Це перший раз, коли я голосую за когось, тому що я люблю їх, а не тому, що я повинна вибирати менше зло.



Вакарчук не виключає переговори зі "Слугою народу"

Україна знову вступає в нову політичну еру

The Financial Times зазначає: результат "Слуги Народу" дає змогу Зеленському закріпити владу, взявши на себе ініціативу у формуванні правлячої більшості і коаліційного уряду.

Названа на честь серіалу, в якому колишній комік грає роль чесного президента, партія складається в основному зі "свіжих" політиків, включаючи активістів та підприємців. Проте деякі кандидати з її лав пов'язані з Ігорем Коломойським, олігархом, телеканал якого забезпечив широке висвітлення передвиборчої кампанії Зеленського.

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Виступаючи з виборчого штабу своєї партії після голосування, Зеленський запросив Святослава Вакарчука провести коаліційні переговори. Проте одразу заявив, що прем’єром той не стане. Новий прем'єр-міністр "повинен бути гуру економіки, якого поважають на Заході, а не політиком".

Партія Юлії Тимошенко, як зазначає видання, також є потенційним коаліційним партнером "Слуги народу". Натомість політичного зв'язку не очікується з партією Порошенка, який гостро зіткнувся з Зеленським під час президентських перегонів. Окрім того, Зеленський зберіг позицію Києва щодо Москви і виключив партнерство з проросійською "Опозиційною платформою – За життя".



"Опозиційна платформа – За життя", за даними екзит-полів, посідає друге місце

Повне перезавантаження влади в Україні

Це голосування завершує повне перезавантаження українського політичного істеблішменту: як виконавчої, так і законодавчої гілок влади. Так підсумували українські вибори журналісти The Independent.

Зеленський, швидше за все, не досягне 226 місць, необхідних для створення однопартійної більшості у Верховній Раді. Але існує сильний коаліційний партнер – "Голос", і це означає, що президент зможе сформувати працездатну коаліцію однодумців.

Лідера "Голосу", співака Святослава Вакарчука, видання згадує як людину, яку довго вважали потенційним президентом – "для багатьох він був більш придатним для політики, ніж Зеленський". Однак тоді Вакарчук балотуватися не став.

Крім того, присутність "Голосу" зняла головний біль для Зеленського, зазначає видання, маючи на увазі перспективу переговорів з Юлією Тимошенко.



Коаліцію з партією Тимошенко експерти видань також не виключають

Також тут згадують і про вибори на округах, які, за даними спостерігачів, хоч і були значною мірою вільними і справедливими, проте саме в категорії "мажоритарників" відбулися найбрудніші битви.

Наприклад, на одному із київських обласних округів зійшлися у протистоянні два "політичних звірі": Ігор Кононенко, "сірий кардинал" адміністрації Порошенка, що регулярно фігурує в пов’язаних із корупцією розслідуваннях, та Олександр Дубинський, журналіст із сумнівним іміджем від партії Зеленського.

Це були два кандидати, які тут мали шанс на перемогу. Але бюлетень запропонував, на подив виборцям, ще 40 імен. До списку, зокрема, увійшли три Кононенка, три Дубинських, один Дубінський і навіть Голобородько, прізвище якого мав персонаж Зеленського у серіалі. Тобто з'явилися клони, призначені для того, щоб збити виборців з пантелику.

І це була лише одна з перевірених передвиборчих "пасток", починаючи від безкоштовних харчів до організації студентських вечірок.



Дані ЦВК – інфографіка



Якою була явка виборців