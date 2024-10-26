Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у ЗСУ й не тільки: Зеленський підписав закон

Президент підписав закон, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства проходити службу на посадах офіцерського складу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії.

Згідно з карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, закон №12023 був повернутий з підписом президента 25 жовтня.

До теми Рада ухвалила законопроєкт щодо порядку проходження служби іноземцями: що це означає

Іноземці зможуть служити на офіцерських посадах

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України" Верховна Рада прийняла в цілому 10 жовтня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначили, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв'язку зі складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ й інших військових формувань.

"Як шляхом проведення додаткових заходів мобілізації, так і шляхом залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх охочих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності й бойовий досвід, зокрема, серед іноземців й осіб без громадянства", – йдеться в документі.

Зауважимо, раніше іноземці могли служити тільки на рядових і сержантських посадах. Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що новий закон посилює кадровий потенціал української армії.