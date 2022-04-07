Інші уряди ухилялися це зробити: Джонсон заявив про перехід на безпечну енергетику

Роками уряди Великої Британії ухилялися від важливих рішень у галузі енергетики. Мовиться про кроки, які дозволили зробити британську енергію безпечнішою.

І лише зараз уряду Британії не забракло політичної волі для такого рішення. Про це повідомив прем'єр країни Борис Джонсон.

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Він розповів, що стратегія енергетичної безпеки визначає плани зробити британську енергію чистішою, доступнішою та безпечнішою. Активніше про це у Британії почали думати після агресії Росії в Україну.

Що передбачає британська стратегія

Першочергово уряд Британії має на меті допомогти населенню сплатити їхні рахунки, аби зробити борги меншими. Після цього слід оновити будинки, щоб вони використовували менше енергії. Також основною із задач є зменшення залежності від іноземних мастил та палива.

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Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило очі європейським політикам. На її думку, ЄС має позбутись залежності від російських енергоресурсів.

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