"Іншого варіанту просто немає": СБУ перевірить причетність Порошенка до справи Медведчука

Слідчі СБУ перевірять причетність п'ятого президента Петра Порошенка та ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи Віктора Медведчука.

Про це сказав глава Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу з Генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

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Очільник СБУ зауважив, що в інтересах слідства він не розголошує інших фігурантів справи Медведчука. За словами Баканова, у частині питання щодо Порошенка та Гонтаревої – це "складне питання".

Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо,

– додав він.

Баканов пояснив, якщо відповідні докази будуть зібрані, СБУ вийдемо на один брифінг до журналістів та повідомить про це суспільству. Водночас Баканов наголосив, що наразі підстав вручати ще комусь підозри у правоохоронців немає.

Додамо, що 8 жовтня Медведчуку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

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