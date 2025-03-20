Інспекторка Львівської митниці власним авто вивезла до Польщі 4 чоловіків призовного віку

В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі чоловіки вирішують уникнути її незаконно. Кількох із них на своєму авто вивезла інспекторка митниці Львівщини.

Державне бюро розслідувань викрило інспекторку Львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі 4 чоловіків призовного віку. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Яка була схема

Правоохоронці у межах міжнародної правової співпраці повідомили про підозру інспекторці одного з постів Львівської митниці. Вона організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку.

Відомо, що восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Вона на своєму авто довезла його до КПП "Краківець – Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю на задніх бокових вікнах вона розмістила службову форму, аби приховати пасажира.

Жінка знала процедури перевірки та могла приховувати пасажира.

За такою ж схемою вона переправила ще 3 військовозобов’язаних. Один із таких "пасажирів" заплатив за послугу 3 тисячі доларів.