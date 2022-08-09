Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Соціальна мережа Insragram продовжує проводити політику приховування правди про війну в Україні. Так, адміністратори вирішили видалити сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" після її реакції на зашкварний допис.

Напередодні соціальну мережу розбурхав допис про порятунок захисників "Азовсталі". Згодом з'ясувалось, що він не має нічого спільного з рідними військовополонених. Ба більше, вони закликали не поширювати в мережі публікації, які походять від неперевірених джерел, серед яких цей акаунт.

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Сторінку Асоціації просто видалили

І поки користувачі соціальної мережі сперечались між тим, потрібно чи не потрібно поширювати подібного роду дописи, Instagram вкотре зашкварився. Але цього разу ще сильніше, адже він вирішив просто видалити сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". Тож тепер, якщо намагатись її знайти в мережі, то у вікні з'явиться таке повідомлення: "Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене або сторінку видалено".

Наречена полоненого захисника "Азовсталі" Ганна Науменко розповіла у коментарі 24 каналу, що буквально на ранок сторінка Асоціації просто зникла. І все.

Ми ж виставили вчора пост у відповідь на оцю розповсюджену новину про самосуд (захисників "Азовсталі" у Маріупольському театрі – 24 канал). У нас з'явилося більше тисячі підписників за один момент. І потім, буквально сьогодні зранку, сторінка була видалена. Я більш ніж впевнена, що це робота тих 17 мільйонів підписників, які були на тому каналі,

– розповіла Ганна.



Сторінку рідних захисників "Азовсталі" в Instagram видалили / Скриншот

Не виключено, що на сторінку могли поскаржитись підписники іншого пабліка, який саме й розганяв інформацію про самосуд. Або ж через невластиву активність – надто велику кількість підписників за раз – сторінку видалили. Рідні вже звернулись до Мінцифри, щоб там посприяли відновленню сторінки. У відомстві зазначили, що надану інформацію передали до Meta й очікують на відповідь.



Цей допис активно обговорювали напередодні в мережі / Скриншот

Досі спроби вплинути на цензурування Meta марні

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Задля справедливості зауважимо, що високопосадовці, а також державні органи України намагаються якось вплинути на соціальну мережу. Адже випадок зі сторінкою Асоціації родин захисників "Азовсталі" – не поодинокий. За майже шість місяців повномасштабної війни безліч блогерів і просто користувачів мережі стикались з видаленими та заблокованими сторінками й дописами. Адже, на думку адміністраторів соціальної мережі, кадри війни в Україні зовсім не личать Instagram.

Але, як ми можемо зрозуміти, віз і досі там. Адже як інакше пояснити, що після вчорашнього активного обговорення фейкового допису, сьогодні рідні захисників "Азовсталі" залишились без своєї сторінки в Instagram?

Додамо, що напередодні сторінку ще одного українського військового заблокували в Instagram. Мовиться про Богдана Кротевича – полоненого начальника штабу, а також першого заступника командира полку спецпризначення захисників "Азовсталі". Про це на своїй сторінці розповіла його сестра.

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