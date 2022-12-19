За напис про знищення Маріуполя у Росії затримали школярку: інсталяцію розібрали

У Санкт-Петербурзі затримали неповнолітню за напис на інсталяції з Маріуполем. Дівчинка відзначила цинічніть росіян, написавши там "Вбивці, ви самі його розбомбили. Юди".

Російські силовики додумались скласти на дитину протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

До речі "Вбивці, ви розбомбили його": на цинічній інсталяції про Маріуполь у Росії залишили послання

Ім'я дівчини наразі невідоме. Однак ЗМІ пишуть, що це учениця 11 класу однієї зі шкіл міста. Після протоколу її відпустили під зобов'язання щодо явки.

Цинічна інсталяція у Петербурзі

Нагадаємо, росіяни встановили цинічну інсталяцію "Петербург – Маріуполь" у вигляді подвійних сердець. Після того, як окупанти вщент розбомбили Маріуполь, влада Санкт-Петербурга зухвало оголосила, що це будуть "міста-побратими".

Однак менш ніж за тиждень після встановлення інсталяції, її розібрали. Там з'явився напис "Вбивці, ви розбомбили його. Юди".

Росіяни бояться українців у Маріуполі

У Маріуполі окупанти шукають працівників для риття шанців. Однак є умова – потрібно мати паспорт Росії або псевдореспубліки. Так, до риття шанців не допускають працівників з українськими паспортами, бо окупанти їм просто не довіряють.

Радник мера Петро Андрющенко заявив, що українців окупанти вважають "бандерівцями" – за методичками пропаганди.