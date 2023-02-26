Інститут вивчення війни переконаний у перемозі України, – Кулеба

У межах візиту до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка глава МЗС України Дмитро Кулеба провів низку зустрічей та перемовин. Зокрема, зустрівся директоркою Інституту вивчення війни Кімберлі Каган.

Щодня у ЗМІ українці читають звіти Інституту вивчення війни про ситуацію в Україні, аналізи минулих подій та прогнози щодо майбутніх. Кімберлі Каган запевнила, що ISW вірить у перемогу України.

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Кулеба подякував ISW за свій внесок у перемогу України

Під час зустрічі Дмитро Кулеба та Кімберлі Каган обговорили можливу співпрацю Міністерства закордонних справ та Інституту вивчення війни та про реалізацію спільних планів.

Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність,

– зазначив Кулеба.

Кулеба представив в ООН проєкт резолюції щодо України

Дмитро Кулеба у межах свого закордонного візиту відвідав США, де виступив в ООН та представив план резолюції щодо миру в Україні. Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". Також вона закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України" і "припинити воєнні дії".

Крім цього, у документі є положення про негайне припинення атак на об'єкти критичної інфраструктури України та всі навмисні удари по цивільних об'єктах. Зокрема мовиться про житлові будинки, школи та лікарні.

Резолюція закликає притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах. Це потрібно, аби "забезпечити справедливість для всіх жертв та запобігти майбутнім злочинам". Попередньо очікується, що документ підтримає понад 130 зі 193 держав-членів ООН.