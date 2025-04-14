Інструктор Яворівського полігону працював на Росію: готував теракти проти командирів ЗСУ

СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який співпрацював з Росією та отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на військовому об'єкті.

Агента ворога затримали на Львівщині. Він одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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СБУ затримала "подвійного" російського агента

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала інструктора Яворівського полігону, де військові проходять підготовку. Він мав готувати теракти проти воїнів ЗСУ, зокрема, проти командирів.



Агент сам міг обрати, як вбити воїнів. За одним зі сценаріїв інструктор мав закласти саморобну вибухівку в штабі або навчальному корпусі. Для того, щоб непомітно пронести пристрій на тренувальну локацію командирів, зрадник "втемну" використав іншого військового.



Також горе-інструктор планував скоригувати ракетний удар, коли на полігоні перебували українські захисники.



Ворожі наміри "крота" вдалося викрити завчасно. "Подвійного" агента Росії затримали, коли він розповідав своєму куратору пропозиції з ліквідації військових.



Інструктор полігону звітував перед окупантами / Фото СБУ



Відомо, що зрадник отримував накази із російського ФСБ. Він збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які були на Яворівському полігоні.



У чоловіка СБУ вилучила три телефони із сім-картами. Він використовував їх, щоб приховати контакти з окупантами.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне російський агент може отримати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зрадника України затримали на Львівщині / Фото СБУ

Нагадаємо, на початку війни по Яворівському полігону влучила ворожа ракета. Внаслідок тієї атаки серед військових були загиблі та поранені. Правоохоронці швидко встановили причетного до удару чоловіка. Він пішов на співпрацю з Росією та скоригував удар.

Вдалося встановити, що колаборантом був 72-річний колишній працівник КДБ Олександр Косторний. Він був одним з учасників ворожої агентурної мережі. За інформацією суду, Косторний ще до війни вів проросійську діяльність у Львові. Напередодні обстрілу полігону він листувався з окупантами.