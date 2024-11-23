У супроводі інструкторів, – Андрющенко сказав, що "фахівці" з КНДР можуть робити в Маріуполі

Днями видання CNN повідомило, що в окупованому Маріуполі помітили військових з КНДР. Однак вони вже місяць перебувають у місті, і це не рядові солдати, а інструктори.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що військових підрозділів, замаскованих під бурятів, ще немає.

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Що північнокорейські "фахівці" можуть робити в Маріуполі

За словами Андрющенка, північнокорейські інструктори понад місяць перебувають в окупованому Маріуполі. Вони вже встигли побудувати полігон і навіть катаються у Мелітополь. Усім зрозуміло, чим займаються "технічні інспектори".

Усі ж бачимо, що КНДР постачає зброю. Зокрема, САУ, далекобійну артилерію, снаряди, якісь ракети. Все це відбувається вже на місці безпосередньо у супроводі інструкторів,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Північнокорейські солдати або цілі підрозділи поки не були зафіксовані. Лише близько 10 – 15 осіб можуть перебувати в Маріуполі, переважно офіцери.

Як зазначив Петро Андрющенко, бувають випадки, коли "фахівці" з КНДР заходять в магазини у супроводі перекладачів, але таке трапляється досить рідко.

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Взагалі вперше інформація про північнокорейських військових в Україні з'явилася 3 жовтня. Тоді наші оборонці завдали удару по полігону під Донецьком. Там загинули 6 офіцерів з КНДР. Після цього їх почали переміщувати ближче до Маріуполя.

До слова, командир зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарій Кішак повідомив, що північнокорейські солдати, які раніше допомагали російським силам на Курщині, тепер помічені на Харківському напрямку.